Во время ночной атаки по Луцку российские ракеты поразили принадлежащий шведской компании SKF завод подшипников. В результате удара погибли три человека.

Об этом сообщил представитель компании Карл Бьернстам, пишет Reuters.

Бьернстам заявил, что компания рассмотрит последствия атаки и повреждения фабрики. Он добавил, что ее основное внимание сосредоточено на сотрудниках и их безопасности.

SKF - это самый крупный в мире производитель промышленных подшипников. В Украине у компании 1 100 сотрудников, большинство работают как раз на предприятии в Луцке.

Напомним, по данным спасателей, утром 15 августа в результате обстрела РФ произошло разрушение конструкций и возник пожар на производственном предприятии. Из-под завалов сотрудники ГСЧС деблокировали одного пострадавшего и изъяли тела еще троих погибших. Силами спасателей с помощью инженерной техники ГСЧС произвели разбор завалов. Также пожарные ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, что по Украине ночью были запущены не менее 28 российских крылатых ракет.

Мы рассказывали все, что известно о массированной ракетной атаке РФ 15 августа.