В Броварах Киевской области в пятницу, 10 марта, по всему городу не будет водоснабжения. Отключение водоснабжения по всему городу произойдет с 00.00. до 05.00.

Об этом сообщает в Telegram-канале мэр Броваров Игорья Сапожко.

По информации КП "Броварытепловодоэнергия", воды не будет в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях.

"Будет временно прекращено водоснабжение по всему городу 10 марта 2023 года с 00.00 до 05.00", - рассказал Сапожко.

По его словам, к утру 10 марта водоснабжение будет возобновлено.

Как сообщалось, несмотря на погодные условия, в ближайшие недели рост потребления электроэнергии в Украине не ожидается.

Напомним, в ДТЭК сообщили, что отключений света в Украине пока не будет, но при одном условии.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.