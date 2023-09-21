В Швейцарии запретили носить одежду, закрывающую лицо, в том числе никаб и хиджаб — традиционные мусульманские головные уборы для женщин.

Об этом пишет Bloomberg.

Запрет вступил в силу после того, как 51% населения Швейцарии проголосовал за запрет на ношение такой одежды на всенародном голосовании в феврале 2021 года. За нарушение нового закона грозит штраф до 1 тысячи франков (1116 долларов).

Как уточняет Bloomberg, несмотря на то, что запрет распространяется на всю одежду, закрывающую лицо, консервативная Швейцарская народная партия, которая предложила закон, особенно нацелилась на паранджу.

Мусульмане Швейцарии раскритиковали закон. Пресс-секретарь исламской женской группы Purple Headcarves Инес аль-Ших заявила, что в Швейцарии "всего 30 женщин носят паранджу". При этом опрос Федерального статистического управления страны, проведенный в 2019 году, показал, что 5,5% населения исповедуют ислам. В основном это люди, родившиеся в балканских странах.

В 2019 году в Нидерландах вступил в силу запрет носить одежду, которая закрывает лицо. Запрет распространяется на общественные места и госучреждения.

В том же году после серии кровавых терактов власти Шри-Ланки ввели запрет на ношение в стране предметов одежды, полностью покрывающих лицо, в том числе мусульманских женских головных уборов.