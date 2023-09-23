Сегодня, 23 сентября 2023 года, в 14:50 по киевскому времени, наступит день осеннего равноденствия.
В этот день Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного полушария в Южное.
В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, а в Южном — весна.
День осеннего равноденствия: история праздника
День осеннего равноденствия является одним из самых важных астрономических событий года. Он отмечается во многих культурах мира, как символ перехода от лета к осени, от света к темноте.
В Древнем Египте в день осеннего равноденствия отмечался праздник Осириса, бога возрождения. В Древней Греции в этот день праздновали Деметру, богиню плодородия. В Древнем Риме - праздник Цереры, богини земледелия.
В славянской традиции день осеннего равноденствия был связан с началом сбора урожая. Наши предки проводили обряды и ритуалы, направленные на обеспечение благополучия и достатка в будущем году.
Запреты и рекомендации день осеннего равноденствия в 2023 году
В день осеннего равноденствия существует ряд запретов и рекомендаций.
Что сегодня нельзя делать:
- Продавать и покупать что-либо, особенно крупы, зерно и другие продукты.
- Заниматься финансовыми операциями.
- Делать ремонт и убирать.
- Шить, вязать.
- Засыпать в помещении, освещенном луной.
Что сегодня можно делать:
- Посещать храмы и церкви, молиться о благополучии и достатке в будущем году.
- Зажигать свечи и лампады, чтобы привлечь в дом свет и тепло.
- Украшать свой дом цветами и фруктами.
- Заниматься творчеством и рукоделием.
- Проводить время с близкими людьми.
23 сентября 2023 года: народные приметы и обычаи
В день осеннего равноденствия существует ряд народных примет и обычаев.
- Если в этот день стоит ясная погода, то осень будет теплой и солнечной.
- Идет дождь - осень будет холодной и дождливой.
- Дует сильный ветер - зима будет холодной и снежной.
- Много паутины - зима будет длинной и холодной.
В день осеннего равноденствия люди проводят обряды и ритуалы, направленные на обеспечение благополучия и достатка в будущем году.
- Обряд с семенами. В этот день принято высаживать семена в горшки или в открытый грунт. Считается, что это поможет привлечь в дом достаток и благополучие.
- Обряд с водой. Набирать воду из родника или колодца. Считается, что такая вода обладает целебными свойствами.
- Обряд с огнем. Принято зажигать свечи и лампады. Считается, что огонь поможет защитить дом от злых духов.
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