Сегодня, 23 сентября 2023 года, в 14:50 по киевскому времени, наступит день осеннего равноденствия.

В этот день Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного полушария в Южное.

В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, а в Южном — весна.

День осеннего равноденствия: история праздника

День осеннего равноденствия является одним из самых важных астрономических событий года. Он отмечается во многих культурах мира, как символ перехода от лета к осени, от света к темноте.

В Древнем Египте в день осеннего равноденствия отмечался праздник Осириса, бога возрождения. В Древней Греции в этот день праздновали Деметру, богиню плодородия. В Древнем Риме - праздник Цереры, богини земледелия.

В славянской традиции день осеннего равноденствия был связан с началом сбора урожая. Наши предки проводили обряды и ритуалы, направленные на обеспечение благополучия и достатка в будущем году.

Запреты и рекомендации день осеннего равноденствия в 2023 году

В день осеннего равноденствия существует ряд запретов и рекомендаций.

Что сегодня нельзя делать:

Продавать и покупать что-либо, особенно крупы, зерно и другие продукты.

Заниматься финансовыми операциями.

Делать ремонт и убирать.

Шить, вязать.

Засыпать в помещении, освещенном луной.

Что сегодня можно делать:

Посещать храмы и церкви, молиться о благополучии и достатке в будущем году.

Зажигать свечи и лампады, чтобы привлечь в дом свет и тепло.

Украшать свой дом цветами и фруктами.

Заниматься творчеством и рукоделием.

Проводить время с близкими людьми.

23 сентября 2023 года: народные приметы и обычаи

В день осеннего равноденствия существует ряд народных примет и обычаев.

Если в этот день стоит ясная погода, то осень будет теплой и солнечной.

Идет дождь - осень будет холодной и дождливой.

Дует сильный ветер - зима будет холодной и снежной.

Много паутины - зима будет длинной и холодной.

В день осеннего равноденствия люди проводят обряды и ритуалы, направленные на обеспечение благополучия и достатка в будущем году.

Обряд с семенами. В этот день принято высаживать семена в горшки или в открытый грунт. Считается, что это поможет привлечь в дом достаток и благополучие.

Обряд с водой. Набирать воду из родника или колодца. Считается, что такая вода обладает целебными свойствами.

Обряд с огнем. Принято зажигать свечи и лампады. Считается, что огонь поможет защитить дом от злых духов.

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