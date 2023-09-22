Индийские луноход "Прагьян" и посадочный модуль "Викрам" потеряли связь с Землей и пока не отвечают на попытки специалистов восстановить связь.

Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X.

Сигнал он аппаратов перестал приходить на Землю после того, как их перевели в спящий режим. Они отработали на естественном спутнике Земли лунный день, или 14 земных суток.

"Предпринимаются попытки установить связь с посадочным модулем "Викрам" и луноходом "Прагьян", чтобы выяснить их состояние после пробуждения от спящего режима. На настоящий момент сигнала от них не получено. Попытки установить контакт продолжатся", — говорится в сообщении ISRO.

Луноход и посадочный модуль были доставлены Индией на поверхность Луны в рамках миссии "Чандраян-3" в августе. Индийский спускаемый модуль с луноходом миссии "Чандраян-3" совершил успешную посадку в южной приполярной зоне Луны 23 августа.

27 числа луноход "Прагьян" передал на Землю первые научные данные после своего прибытия на Луну. Эти данные существенно меняют представления о южном полюсе спутника Земли.