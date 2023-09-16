Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" разбилась из-за того, что акселерометр не передал информацию, необходимую для выключения двигателя.

Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

По его словам, комиссия рассматривает 16 возможных причин неправильной работы акселерометра, из-за которого разбилась "Луна-25".

Напомним, 11 августа Россия запустила первую ракету на Луну после почти 50-летнего перерыва. Сообщалось, что миссия должна была состояться еще в 2015 году, но ее несколько раз переносили. Это первая экспедиция на лунный полюс, все советские лунные станции садились в экваториальной зоне. Посадка станции "Луна-25" ожидалась 21 августа в южной полярной области спутника Земли, где обнаружены признаки водяного льда.

Однако спустя несколько дней стало известно, что с лунной миссией произошло чрезвычайное происшествие.

В "Роскосмосе" заявили, что станция "Луна-25", вероятно, разбилась о лунную поверхность. Накануне станция перестала отвечать на команды с Земли, а потом с ней прервалась связь.

После крушения "Луны-25" один из научных руководителей космических исследований СССР, 90-летний академик Михаил Маров попал в больницу, расстроившись из-за этой новости.