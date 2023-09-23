Пакет может быть сформирован в течение следующего года и включать в себя продажу парка истребителей F-16.

Об этом сообщает издание Reuters.

Источники отмечают, что сделка еще находится на ранней стадии, ее точные условия не определены, и, вероятно, она может не состояться в конце концов. Но это была ключевая тема официальных переговоров Вьетнама и США в Ханое, Нью-Йорке и Вашингтоне в течение всего последнего месяца.

Reuters отмечает, что в случае согласования соглашения – это будет самая большая в истории передача оружия между бывшими противниками Холодной войны.

Также отмечается, что крупное американо-вьетнамское соглашение по поставкам оружия может раздражать Китай и отстранить Россию.

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