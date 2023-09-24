Российские войска учатся на своих ошибках и адаптируются к войне в Украине. Они переходят "к стратегии изматывания" Украины и Запада. Из-за этого Украине "может быть сложно изгнать российские войска со своей территории".

Об этом пишет Wall Street Journal.

"Мы видели довольно много областей, где они адаптируются", - сказал командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер.

По его словам, россияне перестали терять свою авиацию такими темпами, как в начале войны, и большая часть российских ВВС сейчас остается нетронутой.

"Теперь они не летают по этим кольцам (ПВО - Ред.), а если и летают, то на малой высоте в течение очень коротких мгновений, а затем возвращаются обратно", - сказал Хекер.

Россияне добавили возможности наведения к старым авиабомбам, которые они сбрасывают за пределами зоны действия ПВО Украины.

Кроме того, "россияне теперь лучше защищают своих солдат, строя глубокие, хорошо укрепленные траншеи. Они прячут свои танки и БТР за деревьями и под камуфляжной сеткой, совершают вылазки по украинским позициям, а затем быстро отступают".

"Если сравнить это с началом вторжения, разница колоссальная", - говорит Александр Солонко, рядовой ВСУ под Работино.

На юге россияне увеличили использование дронов, особенно "Ланцетов", они выводят из строя транспортные средства, убивая и калеча военнослужащих.

Также активно действует российская РЭБ. По подсчетам Королевского института объединенных сил, Украина теряет на этом около 10 000 дронов в месяц.

Адаптируется РФ и к ударам беспилотников по своей территории. "Россияне начали рассредоточивать свои самолеты по большему количеству аэродромов. Они также начали ставить шины на крылья и фюзеляж бомбардировщиков", - говорится в статье.

"Это как мешки с песком. Что-то врезалось в самолет. Вместо того, чтобы оставить вмятину на самолете, из-за которой он может на короткое время стать непригодным, дрон попадает в шину", - объясняет смысл этого командующий ВВС Хекер.

Российский ВПК также адаптируется. Он смог удвоить производство танков и снарядов.

Война в Украине идет уже 578-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 сентября 2023 года в онлайне.

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