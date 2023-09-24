В Киеве неизвестные подожгли приют для животных "Котохата", который находился в Голосеевском районе. В приюте находились около 60 кошек.

По данным телеграм-каналов погибло семь котов, другие с ожогами доставлены в клинику. Часть кошек выжила, поскольку находилась во дворе.

Киевская полиция открыла уголовное дело после вероятного поджога кошачьего приюта.

Местные жители сообщают, что слышали звуки, похожие на взрывы.

Дело открыто по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия". Вопрос со статьей "жестокое обращение с животными" сейчас решается.

Приют располагался по адресу Заболотного, 76а.

Напомним, в Киеве полиция возбудила уголовное производство по факту жестокого обращения с животными в Соломенском районе. Известно, что одно животное погибло, другое пытаются спасти ветеринары. Полицейские установили, что неизвестные разбрасывали ядовитое вещество, чтобы бездомные коты погибли.

Ранее сообщалось, что во Львове патрульные спасли пожилую женщину, которую случайно закрыл на балконе ее кот. Полицейские пытались разными способами попасть в дом и затем им все же удалось найти лестницу и освободить женщину из ловушки.