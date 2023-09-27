Голливудская Гильдия сценаристов завершила забастовку против искусственного интеллекта (ИИ). Она длилась 148 дней.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление профсоюза.

Как пишет издание, его члены профсоюза добились пересмотра контрактов с крупнейшими студиями по вопросам повышения оплаты труда, увеличения взносов на здравоохранение и пенсионное страхование, а главное — контроля использования искусственного интеллекта.

Согласно подписанному соглашению, были установлены правила использования искусственного интеллекта:

ИИ не может создавать или переписывать литературные материалы, а созданный им материал не будет считаться исходным материалом. Писатель может использовать ИИ при оказании услуг по написанию, если компания даёт на то согласие и при условии, что автор соблюдает применяемые политики компании, но компания не может требовать от писателя использования программного обеспечения с искусственным интеллектом (например, ChatGPT). Компания должна сообщать автору, были ли какие-либо материалы, предоставленные ему, созданы с помощью ИИ или включают в себя материалы, созданные с помощью ИИ. Гильдия сценаристов оставляет за собой право утверждать, что использование материалов авторов для обучения ИИ запрещено соглашением или другим законом.

Напомним, протесты сценаристов начались 2 мая. Профсоюз представляет интересы более 11 500 участников.

14 июля к протестам сценаристов присоединилась и Гильдия актеров, начав аналогичную забастовку.

Ранее в США перенесли вручение премии "Оскара" из-за забастовки голливудских актеров и сценаристов.

Мы также сообщали, что появилось видео забастовки актёров возле офисов крупнейших киностудий в Голливуде.