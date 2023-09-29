Назначенного "ДНР" "мэра" Горловки Ивана Приходько атаковали ракетами HIMARS.

Об этом пишут российские военные Telegram-каналы со ссылкой на самого Приходько.

Сообщается, что "мэр" Горловки остался жив. Удар наносился по месту, рядом с которым был Приходько.

Напомним, на днях "заместитель начальника" Росгвардии по "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что попал под обстрел HIMARS.

Война в Украине идет уже 583-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В ночь на 28 сентября по Украине было запущено рекордное в текущем месяце количество дронов "Шахед" - 44. Из них было сбито 34. Главной политической новостью четверга стал приезд в Киев целого десанта западных военных чиновников. В столицу прибыли новый министр обороны Британии Грант Шэппс, его французский коллега Себастьян Лекорню, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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