В Японии запускают на поля роботов-волков с красными глазами, чтобы отпугивать медведей и других диких животных.

В последнее время на северном острове Хоккайдо популяция медведей значительно увеличилась до более 11 тысяч особей и они стали все чаще заходить в города и нападать на людей.

В окрестностях и даже в черте города Саппоро медведи стали появляться с начала 2000-х годов, а с 2010-х это стало обычным делом.

Как итог, японские власти с января по июль нынешнего года зафиксировали 54 нападения медведей на людей – это рекорд за все время ведения такой статистики с 2007 года. Большинство инцидентов происходят на том же Хоккайдо и на примыкающем к нему крайнем северо-востоке главного японского острова Хонсю.

В 2021 году в результате нападения медведей было убиты четыре человека.

Ученые полагают, что на поведение медведей повлияло падение урожая желудей, которыми ранее питались эти звери, отмечает ВВС.

Также сыграло роль и то, что медведи все более привыкают к людям и воспринимают их уже не как источник опасности, а как то, чему сопутствует легко добываемая еда (например - пищевые отходы, фруктовые сады), пишет Telegram-канал "Головнин из Токио".

Власти призывают накрепко закрывать стоящие на улицах мусорные контейнеры, не оставлять там какую-либо еду, устраивать крепкие заборы со стальными шипами вокруг фруктовых садов, но реального решения проблемы "городских медведей" пока не видно.

Поэтому и появляются такие экзотические способы их отпугивать как "робоволки" с красными глазами.

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