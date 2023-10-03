На аукционе Sotheby’s выставят абстрактную картину Пабло Пикассо "Компотница и гитара" (Compotier et guitare). Ее оценивают в 25 миллионов долларов, что почти в три раза выше предыдущей стоимости работы.

Об этом сообщает западная пресса.

Художник написал полотно в 1932 году. Оно входит в число самых ценных произведений Пикассо, когда-либо представленных на аукционе.

На картине изображена возлюбленная художника, французская модель Мария-Тереза Вальтер. Пикассо впервые встретил ее в Париже в 1927 году, когда еще был женат на балерине Ольге Хохловой.

Как отметили в Sotheby’s, присутствие Вальтер "безошибочно выражено через плавные линии зеленой драпировки, отражающие ее фигуру, преобладающее использование цветовой палитры с желтым и лавандовым оттенками и очаровательную форму гитары справа".

В 2000 году картину продали в Нью-Йорке за 9,9 миллиона. С тех пор шедевр не выставляли на продажу и хранили в частной коллекции. Кто является владельцем полотна и почему он решил выставить его на торги, неизвестно.

Картину продадут на аукционе в Гонконге. Это ее дебют на публике в Азии.

Ранее мы писали, что художник Майк Винкельманн, известный под ником Beeple, продал свою картину "Everydays: The First 5000 Days" аукционному дому Christieʼsа за 69,3 миллионов долларов в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Это рекордная цена за NFT.

Также мы сообщали, что картина Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мария-Тереза") была продана на аукционе в Нью-Йорке за $103,4 миллиона.