Россия и Абхазия подписали соглашение о создании в Очамчирском районе непризнанной "республики" нового пункта постоянного базирования российского военно-морского флота.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление "президента" Абхазии Аслана Бжании.

"Сотрудничество двух стран по вопросу военно-технического сотрудничества нацелено на взаимное повышение обороноспособности", — сказал Бжания.

Он также рассказал, что в абхазский порт в честь "Дня независимости", который приходится на 30 сентября, зашел малый ракетный корабль России.

О планах создания пункта базирования российского флота в Очамчире говорили еще 14 лет назад, летом 2009 года. Тогда главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий оценивал продолжительность строительства в два-три года.

"Ничего крупного там базироваться не будет", - заявлял он, добавив, что там будут размещены отдельные тактические группы. В Генштабе рассказывали о планах начать в том же году работы по углублению дна.

Напомним, Южную Осетию и Абхазию признавала Сирия. Это произошло в 2018 году.

А в прошлом году президент Беларуси Александр Лукашенко совершил первый визит в непризнанную Абхазию.