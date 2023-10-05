Полет разрабатываемого компанией SpaceX космического корабля Starship на Марс может состояться через 3-4 года.

Об этом сообщил Илон Маск на сессии 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку, на котором выступал дистанционно.

Маск рассказал, что примерно раз в 26 месяцев орбиты планет Марс и Земля занимают удобное положение и появляется окно для того, чтобы запустить корабль к Красной планете.

По словам бизнесмена, в ближайшие четыре года можно будет провести пробную посадку без людей на поверхность Марса. Кроме того, на Марсе необходимо сделать автономно функционирующую базу, для чего туда следует доставить "миллионы тонн" разного оборудования и запасов.

Космический многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Его прототипы уже несколько раз летали и возвращались на Землю, однако пока испытания проходили в пределах земной атмосферы. Из всех подобных испытаний Starship лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата.

Мы не раз писали о неудачных запусках Starship, например, в апреле корабль специально взорвали после взлёта из-за проблем с двигателями и потери высоты.

Еще в 2020 году Илон Маск назвал главной целью его компании полеты на Луну и Марс.

"Пожалуйста, считайте, что главным приоритетом SpaceX является Starship", - заявил он.