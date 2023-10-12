Певец Виталий Козловский, который служит в ВСУ, заявил, что его бывший продюсер Игорь Кондратюк забирает у него зарплату военного.

Об этом музыкант написал в Инстаграме.

Певец и продюсер уже больше 10 лет судятся из-за того, что Козловский ушел от продюсера и исполнил на концерте несколько песен, на которые тому принадлежали права. Он выплатил по суду уже миллион гривен, потом получил новые иски, и сейчас должен выплатить еще два миллиона.

"Сегодня военная часть отчисляет от моего денежного довольствия (зарплаты) процент на погашение исполнительных производств. И в пользу Кондратюка, и штраф в госбюджет. Производств несколько, поэтому после всех отчислений от зарплаты остается где-то половина, которую я должен получать. Но и этот остаток, попав на мою карточку, сразу блокируется и списывается исполнительной службой почти полностью", - объяснил певец.

Он добавил, что теперь не может сбрасываться с сослуживцами на свои военные потребности, которые зачастую приходится покрывать самим.

"Пусть Кондратюк пойдет на передовую и заработает так, как это делают ребята. Но ведь сидеть где-то в тепле и требовать долги легче, чем на передовой. К Кондратюку обратились с письмом с просьбой приостановить взыскание во время прохождения военной службы. Ответ был таков, что пребывание на службе не мешает продлить взыскание", - рассказал Козловский.

Ранее Кондратюк говорил, что долги прощать не собирается, потому что вся эта ситуация "не о милосердии".

"Конфликт был, и были суды. Он должен деньги и он не выплачивал ничего. Мне интересно только то, выполнит ли он все, что ему по суду приписано. Я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, что он должен как мужчина заплатить то, что он должен. Он виноват, я не собираюсь аннулировать суды, которые были", - говорил продюсер.

Как мы сообщали, летом Козловский получил повестку и готовился отправиться в часть.

Также мы писали, что в начале войны был прилет в дом Кондратюка.