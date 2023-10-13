"Укрзализныця" сообщила о задержке нескольких поездов из Киева. Причина и список рейсов
В пятницу, 13 октября, несколько поездов из Киева задерживаются из-за ЧП. На перегоне Бердичев - Козятин сошли с рельсов грузовые вагоны.
Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.
Компания приводит список поездов, которые следуют с задержкой:
- №7 Киев - Черновцы;
- №95 Киев - Рахов;
- №49 Киев – Трускавец;
- №23 Киев - Хелм следует по измененному маршруту через Коростень и Шепетовку с задержкой около часа;
- №78 Ковель - Одесса будет следовать через Бердичев, Житомир, Фастов, Казатин с задержкой до трех часов;
- №6 Ясиня - Запорожье будет следовать через Шепетовку, Коростень и Фастов с задержкой до трех часов без остановки на станции Бердичев. Пассажиров от Бердичева на этот рейс в днепровском направлении довезут до Фастова на поезде №78 с последующей пересадкой на приобретенные места. Пассажиров этого рейса до Бердичева готовят к пересадке на поезд №88 в Фастове.
Напомним, в середине августа в Киевской области также произошло ЧП с грузовым составом. Поезда в Киев и обратно шли примерно с полуторачасовой задержкой.
В том же месяце в Полтавской области сошел с рельсов товарный вагон, в связи с чем ожидалась задержка целого ряда поездов.