В пятницу, 13 октября, несколько поездов из Киева задерживаются из-за ЧП. На перегоне Бердичев - Козятин сошли с рельсов грузовые вагоны.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

Компания приводит список поездов, которые следуют с задержкой:

№7 Киев - Черновцы;

№95 Киев - Рахов;

№49 Киев – Трускавец;

№23 Киев - Хелм следует по измененному маршруту через Коростень и Шепетовку с задержкой около часа;

№78 Ковель - Одесса будет следовать через Бердичев, Житомир, Фастов, Казатин с задержкой до трех часов;

№6 Ясиня - Запорожье будет следовать через Шепетовку, Коростень и Фастов с задержкой до трех часов без остановки на станции Бердичев. Пассажиров от Бердичева на этот рейс в днепровском направлении довезут до Фастова на поезде №78 с последующей пересадкой на приобретенные места. Пассажиров этого рейса до Бердичева готовят к пересадке на поезд №88 в Фастове.

Напомним, в середине августа в Киевской области также произошло ЧП с грузовым составом. Поезда в Киев и обратно шли примерно с полуторачасовой задержкой.

В том же месяце в Полтавской области сошел с рельсов товарный вагон, в связи с чем ожидалась задержка целого ряда поездов.