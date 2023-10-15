Потери российских войск продолжают расти. По состоянию на 15 октября за сутки уничтожено 880 оккупантов, 8 танков, 33 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.23 ориентировочно составили:

личного состава около 287770 (+880) человек,

танков 4948 (+8) ед,

боевых бронированных машин 9362 (+25) ед,

артиллерийских систем - 6866 (+33) ед,

РСЗО - 813 (+2) ед,

средства ПВО 547 (+0) ед,

самолетов - 317 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5269 (+4) ед,

крылатых ракет ‒ 1531 (+0) ед,

кораблей, катеров - 20 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9249 (+24) ед,

спецтехники - 976 (+5) ед.

Напомним, за прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений. Всего противник нанес 2 ракетных и 43 авиаудара, 59 обстрелов из самоходного огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины.

Война в Украине идет уже 599-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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