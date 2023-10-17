На электроподстанции в Курской области обезвредили два взрывных устройства
Два взрывных устройства обезвредили на электроподстанции в Курской области РФ.
Об этом сообщают российские СМИ.
По их данным, взрывные устройства обнаружили около 17 часов в районе села Белица. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее сегодня сообщалось, что в столице Башкирии Уфе неизвестные подожгли трансформаторы.
Между тем война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.
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