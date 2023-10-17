Два взрывных устройства обезвредили на электроподстанции в Курской области РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, взрывные устройства обнаружили около 17 часов в районе села Белица. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сегодня сообщалось, что в столице Башкирии Уфе неизвестные подожгли трансформаторы.

Между тем война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.

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