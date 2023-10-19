Украина отказывается от использования термина "молдавский язык".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Украины.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем поблагодарил украинскую сторону за решение отныне признавать румынский язык как единственный официальный.

Глава румынского правительства назвал молдавский язык "изобретением Российской Федерации".

Напомним, что ранее, в марте 2023 года, в Молдове был принят закон, согласно которому название "молдавский язык" было заменено на "румынский" в Конституции страны, а также других законах.

Еще в 2017 году в правительстве Молдовы поддержали закрепление румынского языка в молдавской Конституции. Члены Кабмина тогда согласились внести поправки в статью 13 Конституции и заменить формулировку "молдавский язык на основе латинской графики" на "румынский язык".

А 16 марта парламент Молдовы принял в окончательном чтении законопроект, согласно которому "молдавский язык" фактически перестанет существовать и будет переименован во всех документах в "румынский язык".