Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал украинского коллегу Дениса Шмыгаля официально признать, что молдавского языка не существует.

Об этом он заявил на брифинге в Бухаресте, куда Шмыгаль прибыл с визитом.

"Касательно проблемы так называемого молдавского языка я напомнил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры. Я напомнил, что Молдавия недавно приняла нормативный акт, согласно которому она признает официальным языком румынский", — заявил Чолаку.

Чолаку также сказал Шмыгалю об обеспокоенности правами этнических румын в Украине и призвал Киев к "открытости и вовлечённости" в решении проблем нацменьшинств.

Касательно экспорта украинского зерна через Румынию Чолаку заявил, что Украина получит "полную поддержку".

Напомним, парламент Молдовы утвердил переименование молдавского языка в румынский.

Ещё в прошлом году Румыния не раз призивала Украину признать несуществующим молдавский язык.

Также мы сообщали, что в ближайшие месяцы Румыния удвоит транзит украинского зерна в свой главный черноморский порт.