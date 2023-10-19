В Украине существенно увеличили срок действия электронного рецепта на лекарства, которые пациент приобретает за собственные средства. Срок продлен с 30 до 90 дней.

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пациент сможет не только реже посещать врача, чтобы восстановить рецепт, но и удобнее погашать е-рецепт, ведь он будет выписан на курс лечения до 90 дней.

Вместе с тем срок действия рецептов на наркотические лекарственные средства остается 10 дней, а на лекарства, подлежащие реимбурсации (возмещению государством стоимости лекарственных средств) или отпускаемые на льготных условиях, или экстемпоральные лекарственные средства – 30 календарных дней.

"Погасить электронный рецепт по-прежнему можно в аптеке, которая работает с электронной системой здравоохранения. Найти соответствующую аптеку можно, воспользовавшись дашбордом "Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по е-рецепту". Для этого достаточно выбрать область, тип и название населенного пункта, в котором вы проживаете. После этого на дашборде появится карта с пометками доступных аптек, а также перечень адресов аптек, отпускающих лекарства по е-рецепту", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Украине с 1 апреля расширили применение электронных рецептов. До этого они были обязательны на антибиотики, а теперь распространяются на все рецептурные препараты.

Ранее в МОЗ разъяснили порядок получения электронных рецептов на лекарства для внутренне перемещенных лиц.