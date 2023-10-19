Подорожавшая логистика делает украинское сельское хозяйство убыточным - замминистра аграрной политики
Первый заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что подорожавшая логистика делает украинское сельское хозяйство убыточным.
Об этом он сказал в интервью ВВС.
По его словам, сельское хозяйство страны приближается к кризису из-за резко возросших затрат, особенно на транспортировку продукции.
Он заявил, что затраты резко выросли, а мировые цены упали, так что экспорт многих видов сельхозпродукции становится для украинских фермеров убыточным.
Если не удастся снизить эти затраты, например, увеличить экспорт морским путем, то многим производителям грозит банкротство. А это, по словам Высоцкого, угрожает украинской экономике и мировой продовольственной безопасности.
Ранее сегодня несколько объединений украинских фермеров заявили, что им в этом году грозят убытки свыше 3,2 млрд долларов. Они указали на еще несколько факторов, помимо удорожания логистики: подорожали также топливо, удобрения и запчасти.
Напомним, что мы писали о том, что в Украине заканчивается молоко, а цены на него бьют рекорды.
А также, что овощи, фрукты и молочка в ближайшее время могут подорожать на 3-10%.