Первый заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что подорожавшая логистика делает украинское сельское хозяйство убыточным.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

По его словам, сельское хозяйство страны приближается к кризису из-за резко возросших затрат, особенно на транспортировку продукции.

Он заявил, что затраты резко выросли, а мировые цены упали, так что экспорт многих видов сельхозпродукции становится для украинских фермеров убыточным.

Если не удастся снизить эти затраты, например, увеличить экспорт морским путем, то многим производителям грозит банкротство. А это, по словам Высоцкого, угрожает украинской экономике и мировой продовольственной безопасности.

Ранее сегодня несколько объединений украинских фермеров заявили, что им в этом году грозят убытки свыше 3,2 млрд долларов. Они указали на еще несколько факторов, помимо удорожания логистики: подорожали также топливо, удобрения и запчасти.

Напомним, что мы писали о том, что в Украине заканчивается молоко, а цены на него бьют рекорды.

А также, что овощи, фрукты и молочка в ближайшее время могут подорожать на 3-10%.