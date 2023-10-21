В центре Одессы пьяный мужчина, приехавший из Днепропетровской области, прилюдно разорвал государственный флаг Украины.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Мужчина в течение дня употреблял алкоголь и гулял по городу. Вечером под воздействием схватил государственный флаг Украины, который был установлен на фасаде дома, начал его дергать и тянуть, пока не разорвал.

Прохожие стали очевидцами происшествия и сообщили об этом полиции. Злоумышленник был задержан недалеко от места происшествия, а с фасада дома был изъят разорванный флаг в качестве вещественного доказательства.

По словам полицейских, молодой человек каялся и оправдывал свой поступок алкогольным опьянением.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (публичное надругательство над Государственным Флагом Украины) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении. В

соответствии с действующим законодательством молодому человеку грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или трехлетнее лишение свободы.

Следственные действия еще продолжаются.

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