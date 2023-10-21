Президент США Джо Байден заявил, что планете нужен "новый мировой порядок", потому что мироустройство после Второй мировой войны "выдохлось".

Об этом президент США заявил на предвыборном приёме в Белом доме.

"Мы жили в послевоенный период в течение 50 лет, и это работало чертовски хорошо, но это как бы выдохлось. Нужен новый - новый мировой порядок в некотором смысле, подобный тому, который был", - сказал Байден.

Он также заявил, что в настоящее время решается судьба последующих четырёх-пяти десятилетий.

"Мы находимся в переломном моменте истории. И это означает, что решения, которые мы примем в следующие четыре или пять лет, будут определять, как будут выглядеть следующие четыре или пять десятилетий", - добавил Байден.

Президент США также заявил, что если американцы перестанут помогать Украине, Россия победит. При этом он оговорился и сказал сперва, что в таком случае победит Украина.

"Если мы уйдем, они – Украина – я имею в виду Россию - победят", - сказал Байден.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что война в Украине идёт не за территории, а за новое мироустройство.

Отметим, что еще в прошлом году Путин говорил о "грандиозных изменениях", которые грядут в мире.