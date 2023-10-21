"Переломный момент истории". Байден заявил о необходимости нового мирового порядка
Президент США Джо Байден заявил, что планете нужен "новый мировой порядок", потому что мироустройство после Второй мировой войны "выдохлось".
Об этом президент США заявил на предвыборном приёме в Белом доме.
"Мы жили в послевоенный период в течение 50 лет, и это работало чертовски хорошо, но это как бы выдохлось. Нужен новый - новый мировой порядок в некотором смысле, подобный тому, который был", - сказал Байден.
Он также заявил, что в настоящее время решается судьба последующих четырёх-пяти десятилетий.
"Мы находимся в переломном моменте истории. И это означает, что решения, которые мы примем в следующие четыре или пять лет, будут определять, как будут выглядеть следующие четыре или пять десятилетий", - добавил Байден.
Президент США также заявил, что если американцы перестанут помогать Украине, Россия победит. При этом он оговорился и сказал сперва, что в таком случае победит Украина.
"Если мы уйдем, они – Украина – я имею в виду Россию - победят", - сказал Байден.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что война в Украине идёт не за территории, а за новое мироустройство.
Отметим, что еще в прошлом году Путин говорил о "грандиозных изменениях", которые грядут в мире.