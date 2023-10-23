В одном из баров Александрии в Кировоградской области поставили песню "Калинка-малинка". Инцидент произошел 20 октября.

Об этом сообщает "Суспильне".

Журналисты пообщались с администратором кафе-бара. Он рассказал, что песню в тот день заказал военный.

"Диджей рассказал, что эту песню заказал военный. Он подошел к нему и сказал, что у брата день рождения, поэтому хочет сделать ему подарок. Диджей не хотел отказывать военному. Когда я услышал, что в заведении звучит русская песня, я подбежал к диджею и выключил эту песню. Эта песня даже не звучала до конца. Больше такого не произойдет. Я побеседовал с диджеем. В нашем списке только зарубежные и украиноязычные песни можете проверить", - сообщил администратор.

По словам спикера полиции Кировоградской области Виталины Бевзенко, по факту публичной трансляции русскоязычного контента полиция проводит проверку. По ее результатам материалы будут направлены уполномоченному по защите государственного языка.

Ранее мы рассказывали, как в Одессе женщина, говорящая на русском, пыталась запретить уличному музыканту петь песни на русском языке.

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