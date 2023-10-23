В Глобино Полтавской области наказали родителей, чьи несовершеннолетние дети слушали российские песни на остановке.

Об этом сообщает издание "Суспильне" со ссылкой на спикера полиции региона Юрия Сулаева.

Вчера в сети появилось видео, на котором на остановке общественного транспорта три девушки весело слушают песню группы Воровайки "Наколочки" и подпевают ей.

За это их родителям предъявлено обвинение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Им грозит предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен.

Российские СМИ после публикации об инциденте обратились за комментарием к руководителю и продюсеру группы "Воровайки" Никите Надыктову. Он заявил, что его подопечным музыкантам нет до этого дела.

"Пусть они что хотят, то и делают. Это чужая страна. Нас это не касается", — отреагировал Надыктов.

Ранее мы писали о том, что в Киеве две сестры станцевали возле могилы погибшего на войне отца, но потом извинились перед всеми.

Также мы рассказывали о том, что уличного музыканта, который пел песни Виктора Цоя во Львове, суд признал виновным в мелком хулиганстве.