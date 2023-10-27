Руководство Андреевской церкви во Львове, принадлежащей Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), уволят из-за съемок в храме клипа Сергея Жадана и Христины Соловий "Сердце", в котором страстно целуются девушки.

Об этом сообщил иеромонах УГКЦ Юстин Бойко в интервью программе "Говорит Великий Львов".

"Вина отцов очевидна в этой ситуации. Кроме морального принципа они нарушили еще и принцип церковного права, который говорит, что нельзя церковь использовать для других целей, кроме молитвы и того, что служит слову Божьему", — сказал Бойко.

Бойко анонсировал некую "реформу" в этом вопросе.

Между тем служители храма заверяют, что за разрешение на съемки клипа не получали никакой платы.

"Отцы Василиане провинции святейшего Спасителя в Украине остаются верными в служении слова Божьего и святых тайн в католической церкви, несмотря на суждения, распространенные через общественные коммуникации в результате выхода музыкального видеоклипа. А именно: мы не желали получить и не получили никакого материального вознаграждения за видеосъемку в храме св. Андрея; мы не пренебрегаем богоявленной правдой о человеке, созданном мужчиной и женщиной", - говорится в их заявлении.

По сюжету клипа, Соловий поет в храме сидя в кресле, там же играют музыканты группы Жадана, и кадры в церкви перемежаются демонстрацией ласк и поцелуев разных пар, в том числе однополых. Но последние явно сняты не в храме.

Однако церковь заявила, что клип необходимо удалить, поскольку он "пропагандирует антихристианские ценности". Клирики утверждают, что перед съемками им показали другой сценарий клипа.

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