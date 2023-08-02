16-летняя внучка секретаря СНБО Алексея Данилова Маша Данилова выпустила видео-превью к будущей песне под названием "Oldmoney".

У себя на странице в Instagram она опубликовала видео, где она, одетая в ярко-розовое платье, танцует на парковке и поет фрагмент будущей песни.

"Олдмані, обманув красиву пані і профукав атмосферу, що складалась в Інстаграмі, олдмані, шерим чеки з ресторанів, олдмані рвані кармани в "Armani"", - пропела Данилова.

Название композиции "Oldmoney" (в переводе с английского "старые деньги") - это обозначение богатых людей, которые унаследовали свое состояние, а не заработали его сами.

Напомним, ранее СМИ писали, что рекламу клипа Маши Даниловой на песню "Кайф" крутили на столичном небоскребе "Гулливер". После хейта в соцсетях "Гулливер" на своей странице в соцсетях заявил, что "реклама на фасаде была бесплатной".

Помимо этого, Маша Данилова выпустила клип на песню "Лампочки", где пела около "Бентли".

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