Четыре судна двигаются в направлении Босфора по морскому коридору, 11 судов зашли под загрузку в порты Большой Одессы.

Об этом сообщает Министерство восстановления.

По данным ведомства, 27 октября четыре балкера экспортировали почти 130 тысяч тонн зерна и 10 тысяч тонн металла для стран Африки, Азии и Европы. Суда вышли из портов Большой Одессы и двигаются по временному украинскому коридору.

В то же время в порты Одесса, Черноморск и Южный зашли 11 гражданских судов под загрузку почти 225 тысяч тонн агро- и металлопродукции.

Всего коридором на вход воспользовалось 62 судна, 37 – уже экспортировали более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов.

Напомним, накануне сообщалось, что украинский зерновой коридор в Черном море не работал два дня из-за активности российской авиации.

В начале октября агентство Bloomberg сообщало, что все три черноморских порта Украины, вопреки угрозам Кремля открывать огонь по кораблям, идущим в украинские гавани, возобновили приём судов для экспорта зерна. Как уточняет Bloomberg, согласно договору о безопасном коридоре, все направляющиеся в Украину корабли проходят проверку в Стамбуле, и их грузы включают только сельскохозяйственные товары.