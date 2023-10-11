В одесские порты через украинский морской коридор зашли еще три суда
В одесские порты через украинский морской коридор на загрузку зашли еще три суда.
Об этом сообщает "Институт Черноморских стратегических исследований".
Они двигаются под флагами Маршалловых Островов, Либерии и Камеруна.
Таким образом с 16 сентября этого года в одесские порты зашли уже 20 судов.
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