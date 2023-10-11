В одесские порты через украинский морской коридор на загрузку зашли еще три суда.

Об этом сообщает "Институт Черноморских стратегических исследований".

Они двигаются под флагами Маршалловых Островов, Либерии и Камеруна.

Таким образом с 16 сентября этого года в одесские порты зашли уже 20 судов.

Ранее Зеленский анонсировал открытие Украиной нового зернового коридора через Молдову и Румынию.

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Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.

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