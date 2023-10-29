Ночью 29 октября оккупанты атаковали пятью ударными БпЛА типа "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

"Ракета направлена ​​по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно без потерь и серьезных последствий", - говорится в сообщении.

Начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что обошлось без пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры.

Все ударные БПЛА уничтожены силами и средствами Воздушных сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Также о сбитии "Шахедов" в Хмельницкой области сообщил первый заместитель руководителя ОВА Сергей Тюрин.

"Спасибо силам ПВО за отличную работу. Пострадавших нет. Повреждений гражданской инфраструктуры нет", - написал он.

Война в Украине идет уже 613-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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