Утром 29 октября произошло ДТП в Одессе. На Сабанском переулке женщина за рулем автомобиля Infiniti въехала в ресторан ТRUE.

Об этом сообщают местные паблики.

В результате ДТП машина въехала в столик.

Сообщается, что один из посетилелей заведения порезало осколками от разбитого стекла. Водителя забрала скорая.

На месте работают правоохранители, но официальная информации о происшествии пока не поступала.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева автомобиль вылетел на остановку, два человека пострадали. 27-летний водитель "Тойота Авенсис" не справился с управлением, двигаясь по Большой Васильковской. В результате ДТП автомобиль перевернулся на бок. Пострадали водитель и пассажир.

Также мы писали, что в Киеве двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения украли автомобиль, пока полиция и оформляла ДТП с этой машиной. Полицейские догнали автомобиль и обнаружили в нём двух пьяных мужчин, которые были задержаны. На находящегося за рулём гражданина составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и управление транспортным средством без необходимых документов.