Во время празднования Хэллоуина в городе Ибор-Сити во Флориде (США) произошла массовая стрельба. Погибли два человека, 19 ранены.

Видео очевидцев инцидента опубликовали Telegram-каналы.

В одном из роликов видно, как участники вечеринки, посвященной празднику Хеллоуин, разговаривают на улице и в этот момент звучат выстрелы. Собравшиеся в панике начали разбегаться.

По данным ABC, огонь вели по меньшей мере два человека. Один из подозреваемых задержан – он сам сдался сотрудникам полиции.

По предварительной информации, конфликт возник между двумя группами людей, которые пришли отмечать праздник.

Также, кроме Флориды, стрельба на праздновании Хэллоуина произошла ещё в двух городах США. Там расстреляли почти 20 человек. Двое погибли, шесть находятся в критическом состоянии.

Telegram-каналы опубликовали видео из Чикаго, в котором огнестрельные ранения получили 15 человек.

Стрельба произошла и в Мэнсфилде (Массачусетс). Четыре человека госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии. Еще двое погибли на месте, оба - несовершеннолетние.

Напомним, на днях бывший военный устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн, США. Погибли 18 человек.

Позже стрелка нашли мертвым. Судя по всему, он застрелился.