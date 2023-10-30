Переговоры об освобождении 239 заложников зашли в тупик из-за требования ХАМАС о поставках топлива в сектор Газа.

Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, Израиль отказался разрешать такие поставки. А ХАМАС отказался гарантировать освобождение большого количества иностранных пленных.

Источники NBC сообщают, что переговоры прервались ещё в пятницу. А уже в субботу Нетаньяху объявил о начале сухопутной операции в секторе Газа.

"В четверг переговоры шли очень хорошо, их участники надеялись, что соглашение может быть достигнуто в выходные. Но рано утром в пятницу возникли разногласия, что привело к остановке обсуждений", — сказал дипломат, знакомый с ходом переговоров.

Ранее мы сообщали, что после отключения света и связи из сектора Газа поступали противоречивые сведения о переговорах по заложникам.

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