Французская полиция задержала совладельца "Альфа-групп", российского олигарха Алексея Кузьмичева.

Об этом сообщает газета Le Monde.

По данным издания, Кузьмичев был взят под стражу полицией сегодня утром, 30 октября.

Национальная финансовая прокуратура подтверждает информацию Le Monde и добавляет, что также прошли обыски в особняке бизнесмена в центре Парижа.

По предварительной информации, Кузьмичев задержан по подозрению прокуратуры в отмывании денежных средств. По данным издания, при обысках у бизнесмена нашли "пачки денег".

Ранее мы рассказывали, что летом США ввели санкции против российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена, а также Германа Хана, Алексея Кузьмичева и Российского союза промышленников и предпринимателей. Фридман и Авен, а также другие основатели "Альфа-групп" Алексей Кузьмичев и Герман Хан включены в SDN-список, означающий наиболее жесткие ограничения.

А недавно Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в причастности к финансированию войны против Украины российскому олигарху и уроженцу Львова Михаилу Фридману, который использовал активы финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".