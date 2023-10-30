В Украине на учебных автомобилях больше не будет буквы "У".

Соответствующие изменения в правила дорожного движения, коснувшиеся учебных транспортных средств, внес Кабинет министров.

Термин " Учбовий транспортний засіб" заменили аналогом "Навчальний транспортний засіб". Также опознавательный знак в виде буквы "У" заменят буквой "Н".

Изменения вступят в силу через шесть месяцев с даты публикации.

Ранее мы писали, что в Украине изменят механизм получения водительских прав. Так, классы, где будут сдавать теоретические экзамены, до конца 2023 года будут оборудованы видеокамерами без "слепых зон". Также будет идентификация лиц каждого человека, который придет на экзамен. Кроме того, до конца года планируется оборудовать около 150 авто камерами 360 градусов, которые смогут показывать весь салон - чтобы видеть ученика, инструктора, планшет, возможные нарушения и подсказки.

Также сообщалось, что в Украине теперь нельзя использовать буквы Z и V в индивидуальном номерном автомобильном знаке, если они употребляются в контексте военных действий РФ на территории нашей страны.