Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, помимо нововведений в процессе покупки-продажи авто, анонсировал и изменение работы сервисов МВД. Их сократят вторе, кроме того, планируется минимизировать коррупцию во время обучения и сдачи экзаменов на водительские права уже с июня.

Об этом министр рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы провели аудит работы центров: сейчас их в Украине 148, а после оптимизации будет 55 таких пунктов", - заявил Клименко.

По его словам, классы, где будут сдавать теоретические экзамены, до конца 2023 года будут оборудованы видеокамерами без "слепых зон". Также будет идентификация лиц каждого человека, который придет на экзамен.

Кроме того, МВД планирует разрешить каждому самостоятельно изучать теорию ПДД или с репетитором. "То есть не обязательно будет ходить в школу. Главное - прозрачность сдачи экзаменов", - добавил Клименко.

К людям с инвалидностью мобильные сервисные центры будут выезжать в тот или иной населенный пункт.

Кроме того, до конца года планируется оборудовать около 150 авто камерами 360 градусов, которые смогут показывать весь салон - чтобы видеть ученика, инструктора, планшет, возможные нарушения и подсказки.

По словам Клименко, эти машины будут оборудованы трекерами с определением маршрута движения, а также будет производиться полная аудиозапись из салона автомобиля.

Говоря о том, верит ли он в то, что коррупцию в сервисах можно свести к минимуму, Клименко сказал: "Да, верю. Мы переводим услуги в цифру. Это минимизация контакта работников сервисных центров с гражданами. И контроль за сдачей этих экзаменов".

При этом в министерстве создадут соответствующее контролирующее мониторинговое подразделение, которое будет проверять сообщения о коррупции.

Напомним в начале года в Украине изменили алгоритм получения водительских прав.

Также сообщалось, что украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Турции.