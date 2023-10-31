Угонщик в Хмельницкой области похитил два автомобиля за ночь. На одном заехал в пруд, вторым протаранил забор
Пьяный житель Хмельницкой области за ночь похитил два автомобиля — на одном он заехал в пруд, вторым протаранил забор.
Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Хмельницкой области на официальном сайте.
Происшествие случилось в ночь 29 октября в селе Мыхнивка. 34-летний житель Славуты, пребывая в нетрезвом виде, решил "прокатиться" и угнал автомобиль Mazda с территории домовладения своего родственника, у которого гостил. На окраине посёлка подозреваемый не справился с управлением и съехал в кювет, а далее в — пруд.
Как сообщает полиция, на этом мужчина не остановился. Оставив первый угнанный автомобиль в водоёме, правонарушитель увидел другой автомобиль на территории местного предприятия и решил завладеть им тоже.
Однако угонщику помешало металлическое ограждение стоянки. Сев за руль, мужчина попытался протаранить забор, но его попытка не получила успеха.
Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Ранее пьяные киевляне завели и угнали один из автомобилей, пока полиция оформляла ДТП.
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