Пьяный житель Хмельницкой области за ночь похитил два автомобиля — на одном он заехал в пруд, вторым протаранил забор.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Хмельницкой области на официальном сайте.

Происшествие случилось в ночь 29 октября в селе Мыхнивка. 34-летний житель Славуты, пребывая в нетрезвом виде, решил "прокатиться" и угнал автомобиль Mazda с территории домовладения своего родственника, у которого гостил. На окраине посёлка подозреваемый не справился с управлением и съехал в кювет, а далее в — пруд.

Как сообщает полиция, на этом мужчина не остановился. Оставив первый угнанный автомобиль в водоёме, правонарушитель увидел другой автомобиль на территории местного предприятия и решил завладеть им тоже.

Однако угонщику помешало металлическое ограждение стоянки. Сев за руль, мужчина попытался протаранить забор, но его попытка не получила успеха.

Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее пьяные киевляне завели и угнали один из автомобилей, пока полиция оформляла ДТП.

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