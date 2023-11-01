Шведская компания H&M по розничной торговле одеждой возвращается в Украину в ноябре.

Об этом сообщает МИД Украины в своём телеграм-канале.

"На этой неделе наши дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение, что украинские магазины H&M, закрытые в связи с полномасштабным вторжением России, начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года", — говорится в сообщении.

"Возвращение международных гигантов, таких как H&M, IKEA и другие – одна из целей украинской дипломатии сегодня и одно из самых ожидаемых решений для украинцев", — пишет МИД.

Министр иностранных дель Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинские магазины H&M начнут возобновлять работу в ноябре этого года.

"Возвращение ИКЕА активно продолжается, и я рассчитываю, что по этому направлению скоро также будут хорошие новости", — добавил Кулеба.

Ранее мы рассказывали, как в Украине возвращают штрафы для ФОПов и что это значит для бизнеса и покупателей. Закон №3219, который более известен как скандальный законопроект 8401 о возврате довоенных налогов, принятый по требованию МВФ в последние полгода стал настоящим кошмаром для бизнеса. Предприниматели даже пытались сначала заблокировать его принятие, а потом убедить президента наложить на новый закон вето. В итоге удалось немного смягчить формулировки, и, главное, убрать из текста пункт о возврате налоговых проверок в довоенном режиме. Правда, последняя "поправка", скорее всего, временная. В Раде уже зарегистрирован законопроект о возобновлении проверок с 1 ноября, так как на этом настаивает МВФ.

Мы также сообщали, что Кабмин хочет вернуть налоговые проверки бизнеса по требованию МВФ.