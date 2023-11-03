В Украине появится Единый государственный реестр домашних животных.

Постановление о его создании утвердил Кабинет министров Украины, сообщает Минцифры.

Данная форма учёта будет распространятся на собак и кошек. В единой базе будет содержаться описание животных, информация об их вакцинации, стерилизации и другие данные.

Как заявляет Минцифры, появление реестра должно упростить получение документов для животных и приблизить украинское законодательство к международным стандартам.

Ранее Минцифры сообщило, что запущен единый электронный реестр военнообязанных.

"Это закрытая система, которая имеет свой защищённый контур. Все требования (защиты) к ней выдержаны. Это достаточно защищённый продукт, у которого нет никаких намёков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки чувствительной информации", — сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Мы также сообщали, что Минцифры запустило проект "Дія.Освіта" для овладения новыми профессиями. На ресурсе представлены более 50 профессий. Например, можно освоить в онлайне профессию плиточника.