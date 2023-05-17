Министерство цифровой трансформации запустило проект "Дія.Освіта", который позиционируется как помощь в овладении новыми профессиями онлайн через просмотр видеосериалов с уроками.

На ресурсе представлены более 50 профессий.

К примеру, можно освоить в онлайне профессию плиточника.

"В симуляторе вы можете побыть плиточником и нырнуть в тонкости профессии", - говорится в описании онлайн-курса.

В курсе по плиточнику - 7 серий уроков, общая протяженность - 42 минуты.

По прохождению курса специалиста ждет "Финальный тест".

Ранее мы писали, что Минцифры запустило в "Дие" услугу "еВосстановление", которая позволяет подать заявку на получение средств для ремонта поврежденного жилья. На первом этапе помощь будут получать те, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте, то есть в замене окон/дверей/крыши.

Кроме того, в Минцифры заявили, что повестки через мессенджеры пока ввести невозможно, по крайней мере, в этом году.

Тем временем война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.