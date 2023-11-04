Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман попытался поцеловать главу МИД Германии Анналену Бербок во время встречи на саммите стран Евросоюза. Попытка закончилось для Радмана фиаско - Бербок увернулась от его губ.

Видео данного инцидента публикуют политические телеграм-каналы.

Момент неудавшегося поцелуя уже облетел всю Европу. Некоторые европейские политики выразили возмущение поведением хорватского министра и даже квалифицировали действия Радмана как попытку насилия. Также крупнейшая хорватская газета "Jutarnji list" вышла с заголовками: "Позор".

К настоящему времени Грлич-Радман уже извинился за свой поступок.

Как отмечает немецкая газета Bild, глава МИД Хорватии опоздал на фотосессию и таким образом пытался поздороваться с Бербок.

Ранее глава федерации футбола Испании поцеловал игрока женской сборной после победы на Кубке мира. Сама футболистка на вопрос журналистов о произошедшем рассмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется. Министр равенства назвала инцидент сексуальным насилием и призвала к ответственности, а министр культуры и спорта потребовал от Рубиалеса извинений и назвал такое поведение неприемлемым.

Позже функционер официально извинился. Он заявил, что совершил ошибку, но сделал это без злого умысла и на эмоциях.

Мы также сообщали, что за поцелуй футболистки сборной ему грозит до четырёх лет тюрьмы.