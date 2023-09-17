В Умани паломник-хасид поцеловал шеврон в виде красно-черного знамени с шестиконечной звездой на руке украинского военного из полка "Азов" с позывным Ребе, который приехал в город с передовой на празднование Рош ха-Шана.

Фото, которое сделал вчера в Умани украинский фотограф Владислав Мусиенко и опубликовал в своем Фейсбуке, широко разошлось в соцсетях.

"2023.09.16 Умань, Украина, хасид-паломник целует шеврон в виде красно-черного флага со звездой Давида на руке украинского военного полка "Азов" с позывным Ребе, который приехал в Умань на праздник Рош ха-Шана на один день с передовой на восточном направлении (будни и праздники "укронацистов")", — подписал опубликованное фото его автор в соцсети.

Черно-красный флаг был у Украинской повстанческой армии (УПА).

Между тем в бригаде Национальной гвардии Украины "Азов" опровергли, что на фото из Умани мужчина в форме "азовцев" - это их боец.

"Человек на фото не наш боец", — сообщили СМИ в "Азове".

С какой целью мужчина надел форму "Азова", пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в Умань прибыли десятки тысяч паломников-хасидов на празднование еврейского Нового года. Официально Рош ха-Шана наступил 15 сентября в 18:54, паломники празднуют начало 5784 года.

Мы также приводили кадры, на которые попал "ортодоксальный Казантип" - танцы хасидов под электронную музыку. Традиционно на время приезда паломников цены на продукты в Умани подскочили примерно в три раза.