Хасиды съехались в Умань в Черкасской области праздновать Рош-ха-Шана - еврейский новый год. Их там сейчас более 30 тысяч.

В сети появилось видео паломников-хасидов на улицах Умани.

На некоторых кадрах есть "ортодоксальный Казантип" - танцы хасидов под электронную музыку.

Традиционно на время приезда паломников цены на продукты в Умани подскочили примерно в три раза.

Также в городе значительно усилили меры безопасности, сразу на въезде установили блокпост, на котором досматривают всех, кто заезжает в город.

Напомним, в этом году Рош ха-Шана отмечается с 15 по 17 сентября.

Накануне сообщалось, что в Умань на празднование Рош ха-Шана в этом году приехали более 32 тысяч паломников-хасидов. Вместе с украинскими правоохранителями службу в микрорайоне паломничества уже несут израильские полицейские.

Ранее мы рассказывали, что квартал в Умани, где собрались хасиды, уже начал утопать в мусоре. Одна из улиц, на которой проходят гуляния хасидов заполнилась мусором.

Также мы публиковали фото и видео у могилы рабби Нахмана в Умани, где началась общая молитва хасидов.