Хасиды празднуют Рош-ха-Шана и танцуют под электронную музыку. Видео
Хасиды съехались в Умань в Черкасской области праздновать Рош-ха-Шана - еврейский новый год. Их там сейчас более 30 тысяч.
В сети появилось видео паломников-хасидов на улицах Умани.
На некоторых кадрах есть "ортодоксальный Казантип" - танцы хасидов под электронную музыку.
Традиционно на время приезда паломников цены на продукты в Умани подскочили примерно в три раза.
Также в городе значительно усилили меры безопасности, сразу на въезде установили блокпост, на котором досматривают всех, кто заезжает в город.
Напомним, в этом году Рош ха-Шана отмечается с 15 по 17 сентября.
Накануне сообщалось, что в Умань на празднование Рош ха-Шана в этом году приехали более 32 тысяч паломников-хасидов. Вместе с украинскими правоохранителями службу в микрорайоне паломничества уже несут израильские полицейские.
Ранее мы рассказывали, что квартал в Умани, где собрались хасиды, уже начал утопать в мусоре. Одна из улиц, на которой проходят гуляния хасидов заполнилась мусором.
Также мы публиковали фото и видео у могилы рабби Нахмана в Умани, где началась общая молитва хасидов.