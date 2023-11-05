В Киеве на памятнике князя Святослава, который находится на Пейзажной аллее, нарисовали Звезду Давида.

Автор монумента, скульптор Алексей Пергаменщик в комментарии "Стране" заявил, что осуждает данный поступок и считает это актом вандализма.

"То, что нарисовано на моему памятнику — это чистый вандализм, который оскверняет украинскую историю и оскверняет фигуру князя Святослава. Это князь с большой буквы, который заботился о государственных интересах Украины, а сейчас во время агрессии — государственные интересы Израиля и Украины полностью совпадают. Против нас общая ось зла", — заявил Пергаменщик.

Скульптор заявил, что сам лично поедет, чтобы убрать с памятника акт вандализма.

Отметим, что князь Святослав вошел в историю в том числе и как победитель Хазарского каганата - средневекового государства, в котором правили иудеи. Именно этот аспект эксплуатируют российские и украинские ультраправые и неоязычники, устраивая время от времени акции в честь "дня победы князя Святослава над Хазарским каганатом".

Война в Украине идет уже 620-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.