Американская газета The Washington Post закончит год с убытком в 100 миллионов долларов и может сократить штат персонала на 10%.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается в сообщении, в целом редакция сократит до 940 журналистов. Сокращение штата произойдет из-за так называемого выкупного пакета, который содержит льготы и выплаты в течение определенного периода времени.

Кроме того, газета получила нового CEO. Им стал Уильям Льюис, бывший главный исполнительный директор Dow Jones и издатель The Wall Street Journal, несколько лет проработавший в британских медиа.

Льюис приступит к исполнению своих обязанностей уже со 2 января 2024 года, заменив Пэтти Стоунсайфер, которая стала временным исполнительным директором в июне. Владельцем WP является миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос.

В газете рассказали, что большинство доходов The Washington Post теперь поступает от цифрового бизнеса, где издание имеет около 2,5 млн подписчиков. Это значительно отличается от ситуации 2014 года, когда большинство доходов поступало от печатного бизнеса.

Ранее сообщалось, что в CNN начались самые масштабные за последние годы увольнения журналистов и других сотрудников.

А недавно в Британии отстранили от работы репортёров, которые лайкали посты атаки ХАМАС.