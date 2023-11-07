Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков на территории Украины ей "нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз".

Об этом Яблонский сказал во вторник в интервью Radio ZET.

Разговор заместителя главы польского МИД коснулся эксгумации захоронений поляков, погибших во время Волынской резни на территории Украины.

"Я скажу нашу позицию. По моему мнению, без решения этого вопроса – и многие украинцы это уже тоже осознают – Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной", – заявил Яблонский.

На уточняющий вопрос, является ли эксгумация условием поддержки Польшей вступления Украины в ЕС, чиновник ответил уклончиво.

"Я не люблю говорить об условиях. Я говорю о реальности: если мы должны быть в одном союзе со страной, с которой у нас есть значительный спор, то спор должен быть решен, иначе трудно сотрудничать", – добавил польский чиновник.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский пообещал отменить введенный предыдущей украинской властью запрет на эксгумацию и поиски останков польских жертв на территории Украины, что стало ответом на снос памятника УПА в Грушовичах на Подкарпатье.

Первые поисковые работы во Львове возобновили в ноябре 2019 года. Украинская сторона выдачу следующих разрешений обусловила восстановлением оскверненной в январе 2020 года могилы воинов УПА в Монастыре.

Уничтоженную надгробную плиту тогда восстановили, но без списка имен воинов УПА, погибших в боях с советскими войсками.