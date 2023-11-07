ВСУ продолжают отражать российские атаки. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о положении на фронте по состоянию на 18:00 7 ноября.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
2. Всего произошло 36 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – в районах Синьковки, Ивановки и Берестово,
- Бахмутском – в районах Богдановки, Андреевки и Клещеевки,
- Авдеевском – в районах Степного, Первомайского, Тоненького и Авдеевки,
- Марьинском – в районе Марьинки,
- Шахтерском – в районе Старомайорского.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 3 ракетных и 35 авиаударов, совершила 30 обстрела из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 21 удар.
Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основным направлением российских штурмов остается Авдеевка. Также противник активизировался под Бахмутом. Генштаб сообщает, что россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки к югу от города. На остальных участках нет существенных изменений.
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