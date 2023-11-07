Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о положении на фронте по состоянию на 18:00 7 ноября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 36 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Синьковки, Ивановки и Берестово,

Бахмутском – в районах Богдановки, Андреевки и Клещеевки,

Авдеевском – в районах Степного, Первомайского, Тоненького и Авдеевки,

Марьинском – в районе Марьинки,

Шахтерском – в районе Старомайорского.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 3 ракетных и 35 авиаударов, совершила 30 обстрела из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 21 удар.

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основным направлением российских штурмов остается Авдеевка. Также противник активизировался под Бахмутом. Генштаб сообщает, что россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки к югу от города. На остальных участках нет существенных изменений.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.