В понедельник, 6 ноября, Генштаб ВСУ обнародовал вечернюю сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 57 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

– Купянском – в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области,

– Бахмутском – в районах Богдановки и Хромово,

– Авдеевском – в районах Степного, Тоненького и Авдеевки,



– Марьинском – в районах Марьинки и Красногоровки,

– Шахтерском – в районе Старомайорского,

– Запорожском – в районах Красного и Работино, а также северо-западнее Вербового.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 10 авиаударов, совершила 24 обстрела из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 6 ударов.

Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 620-го дня. Как заявили в этот день в американском Институте изучения войны, россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки. На этом фоне динамично развивается ситуация на фронте по линии реки Днепр в Херсонской области - там идут ожесточенные бои. Одной из главных тем воскресенья стал произошедший накануне, 3 ноября, удар ракетой "Искандер" по построению служащих 128-й штурмовой бригады, в результате которого погибли военные и гражданские лица.

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